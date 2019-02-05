مكتب الصناعة يواصل نزولاته لضبط المواد منتهية الصلاحية بالمهرة

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، يوم أمس، نزولات لمراقبة الأسواق التجارية بالعاصمة الغيضة وذلك لضبط المواد التالفة والمنتهية الصلاحية ومراقبة أسعار المواد والسلع ومدى التزام تجار الجملة والتجزئة بها .

وأكد عبدالله خودم محمد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ان المكتب يواصل جهوده وعبر خطتة لعام ٢٠١٩ بعد أن نفذ العديد من الحملات الدورية في العام المنصرم التي أسفرت عن ضبط العديد من المواد منتهيئة الصلاحية وضبط الأسعار ، وأن المكتب لازال يبذل الكثير من الجهود للحفاظ على استقرار الأسعار والتفتيش على المواد التالفة حفاظا على سلامة وصحة المستهلك .

وأشار بن خودم بان المكتب ألزم أصحاب المحال التجارية على إشهار الأسعار للسلع التجارية من خلال وضعها على السلعة ، وذلك لحماية المستهلك وضمان عدم تعرضه للغش أثناء عملية الشراء .

ومن جانب آخر كشف بن خودم عن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي سيتخدها المكتب وعبر خطتة لعام ٢٠١٩ التي تسعى لحماية المستهلك وضمان عدم استغلال المواطن ، معبرا عن شكرة لكل الجهات المتعاونه لتنفيذ هذه الحملات.

وعلى صعيد آخر، ناقش وزير النقل صالح احمد الجبواني ،بمدينة المكلا مع وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض تطوير قطاع النقل بالمحافظة وذلك من خلال فتح فروع لمكاتب هيئات ومؤسسات وزارة النقل.

وفي الاجتماع جرى مناقشة تنفيذ قرار وزير النقل المتعلق بإنشاء وفتح عدد من مرافق النقل بالمحافظة وهما مكتب الهيئة العامة للشئون البحرية الهيئة العامة للشئون البحرية تتبع الإدارة العامة للهيئة بالمكلا وقرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

وتطرق الاجتماع إلى توجيهات وزير النقل للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بشان البدء بأعمال التعميق لميناء نشطون وإزالة الأتربة والترسبات من حوض الميناء ومخاطبة وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان البحث لتمويل إنشاء ميناء خلفوت التجاري.

ونوه الوزير الجبواني بأهمية قطاع النقل وإسهامه الفاعل في تحريك النواحي الاقتصادية والتنموية في البلاد نظرا لارتباطه بقطاعات أخرى.