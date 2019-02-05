مصرع ثلاثة قادة ميدانيين للحوثيين في صعدة .. الأسماء

لقي ثلاثة قادة ميدانيين من ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة كتاف شمال شرق محافظة صعدة

وذكر مصدر عسكري إن القادة الثلاثة حسين صالح جمعان , وسليم حسين البدري , وضيف دغيش عامر قتلوا برصاص الجيش خلال معارك عنيفة استعاد فيها الجيش السيطرة على سلسلة جبال “القهر” القريبة من مركز مديرية كتاف , والخط الأسفلتي المؤدي إليها.

وأكد المصدر أن طائرات تحالف دعم الشرعية ساندت الجيش في العملية بعدة غارات , واستهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات, وأسفر القصف عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات وأسر آخرين , وتدمير آليات عسكرية .

وفي وقت سابق اكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعيش ايامها الاخيرة وأن قوات الجيش الوطني باتت تقترب يوما بعد آخر من النصر بإحراز تقدمات ميدانية متسارعة بمختلف جبهات المحافظة .

وثمن الأثله في تصريح لـ “سبتمبر نت” الانتصارات التي حققها ابطال الجيش الوطني مطلع الاسبوع الجاري في كل من باقم وكتاف وحيدان، والتي تكللت بالسيطرة على عدد من المواقع المهمة و تحريرها من الميليشيات التي تكبدت خسائر باهظة في الارواح والعتاد .

ولفت الى أن صفوف المليشيا تتهاوى بشكل متسارع، وسط بسالة ابطال الجيش الذين يواصلون محاصرة المليشيا في معقلها الاول، مؤكدا انهم حققوا جزءا كبيرا من معركة “قطع رأس الافعى ” التي انطلقت منتصف العام الماضي .