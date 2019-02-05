شكرا لقرائتكم خبر عن في موقف مواثر طفلة يمنية صغيرة تنقذ والدها من الترحيل والغرامة المالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ساهمت طفلة يمنية صغيرة لم تتجاوز ال5 من عمرها بانقاذ والدها من الترحيل والغرامة المالية بعد ان القت عليه احدى الدوريات الأمنية القبض في منطقة الخنشليلة بالعاصمة الرياض.

وكشف المقيم اليمني – محمد صابر علي الصليحي في حديث خاص لــــ"المشهد اليمني" انه ذهب مع ابنته الصغيرة وئام الى احدى البقالات القريبة من منزله لشراء بعض الاغراض وحلويات لها، ثم طلب منها الدخول الى البقالة ريثما يكمل تدخين سيجارته.

وأضاف" فوجئت بإحدى الدوريات تتوقف بالقرب مني ونزل قائدها وطلب مني الاقامة فسبب لي ذلك الارتباك خاصة وانها لم تكن بحوزتي بل تركتها في المنزل، وحين اراد العسكري أن يركبني بالدورية افهمته ان الاقامة في المنزل وهو قريب من هذا المكان وان ابنتي في البقالة لكنه رفض تصديقي او سماع كلامي ، وعندها اخذت اصرخ بأعلى صوتي مناديا ابنتي التي خرجت من البقالة وبدأت تبكي حين شاهدت قائد الدورية يمسك بي.

واختتم حديثه للمشهد اليمني بالقول " الحمد لله انتهت الامور على خير بعد ان تأكد قائد الدورية من صحة كلامي وقلت له استطيع ان ارسل ابنتي لإحضار الاقامة ريثما ننتظر هنا، لكنه صدقني، وقبل انصرافه اكد لي ان عدم حمل الاقامة يعد مخالفة عليها غرامة مالية كبيرة واذا تكررت قد تصل العقوبة الى الترحيل".