قائد محور تعز يوجه برصد أي أعمال عدائية ضد المحافظة 

وجه قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري، اليوم الإثنين برصد أي أعمال عدائية ضد المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادة الأجهزة الأمنية والإستخباراتية، لمناقشة الوضع الأمني وتطبيع الحياة في تعز. وناقش اللقاء، تثبيت الحملة الأمنية بقيادة مدير الأمن، وإشراك كافة الوحدات العسكرية، وبذل كل الإمكانيات لإنجاحها. وشدد اللقاء على وجوب الانتباه والرصد لأي عمل عدائي من قبل خلايا تتبع العدو الحوثي، داعيا الألوية العسكرية إلى فرض الأمن كلا حسب منطقته ومربعه وحماية خطوط الامداد للجبهات.

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