شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تنهي خلافا طويلا مع فنانة كويتية بزيارة مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد سنوات من اشتعال جبهة الفنانتين والانتقادات المتبادلة، قامت الفنانة الإماراتية أحلام بزيارة الفنانة الكويتية نوال، بإعلان انتهاء الخلاف تماما وبشكل نهائي.

ونشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها مع الفنانة الكويتية نوال.

وفي وقت سابق استضاف برنامج "مجموعة إنسان" الفنانة أحلام وشددت على حبها لنوال ومتابعتها لحفلاتها واللقاءات التي تظهر بها، وعاتبت مقدّم البرنامج الإعلامي علي العلياني، على نشره لفيديو تسبب في تجديد الخلاف بينهما، فكانت تتمنّى أن يعرض خلال الحلقة التي حلّت فيها نوال ضيفة على البرنامج فيديوهات أخرى توضّح مدى حبّها لها.

وكانت نوال في حلقتها بالبرنامج نفسه تحدثت عن خلافها مع أحلام وكشفت عن أسبابه قائلة: "أحلام بدأت بمضايقتي عبر كتابة تغريدة نشرتها بموقع تويتر، جاء فيها: أي فنان يغنّي مع الفنان محمد عبده في نفس اليوم يحترق كارته، بإشارة لحفلي الذي أحييته معه في الكويت، وكان عليها ألا تكتب مثل هذا".