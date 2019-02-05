شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: "المشاط" يفاجى "بن حبتور " ويصدر قرار جديد والذي مثل صفعة كبيرة لرجلين .. شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى في صنعاء قرارا , الغى فيه قرار صادر من رئيس حكومته عبدالعزيز بن حبتور ووزير التعليم العالي حسين حازب .. وهو ما مثل صفعة كبيرة للرجلين .

وكان بن حبتور وحازب قد اصدرا قرارا بتعيين جمال الكميم رئيسا لجامعة حجة , غير ان المشاط اصدر قرارا سريعا بتعيين محمد عبدالوهاب الخالد رئيسًا للجامعة.

هذا وكان وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين حسين حازب منشور في صفحته على الفيس بوك " يوم أمس قال فيه " ما فيش فايده .. الحب موقوز من داخله ؟! " ، في إشاره إلى ما تعرض له من تهميش .