شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مرعب الحوثيين يصل صنعاء والتحالف يعلن عن ضربة موجعة للمليشيات ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي قبل قليل ان الطيران يشن غارات مكثفة على معسكرات المليشيات شمال العاصمة صنعاء. ونقلت قناة العربي قبل قليل في شريط عاجل : التحالف يستهدف معسكرات مليشيات الحوثي في حرف سفيان شمال محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء".

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