شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...اعفاء اليمنيين المقيمين في السعودية من الرسوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن ناشطون حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها القيادة السعودية بالتكرم وإعفاء مواطني اليمن من رسوم التجديد التي فرضتها المملكة .

وتداول الناشطون من يمنيين وسعوديين في مواقع التواصل "تويتر" والفيسبوك " , وعلى نطاق واسع هشتاق بعنوان #اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد , تحدثوا فيه عن ضرورة مراعاة المقيميين اليمنيين بالمملكة استمرارا للدعم الاخوي المستمر للمملكة للشعب اليمني , ونظرا لظروف الحرب والوضع الاقتصادي المنهار في اليمن .

ونشر موقع "المشهد اليمني" اهم التغريدات التي تم تداولها عبر هشتاق #اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد .

@mayaloufi

#اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد

و الله جارنا يمني عنده فوق ١٠ أشخاص عياله و زوجته

عليهم رسوم الجوازات 90 الف ريال ما سددها

الحين ما يقدر يسوي شي ما يطلع من المدينه ابد

جوازه منتهي و لا يقدر يجدده لين يسدد هو ما عنده شي غير يبيع بطاقات شحن يترزق الله

@AsinHadi

#اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد

السعوديه لا هي التي حسمت الحرب لكي يعود المغترب اليمني لبلده

ولا هي التي أستثنت اليمنيين على أراضيها من الرسوم التعجيزيه حتى تضع الحرب اوزارها

رسالتي الى الشقيقة الكبرى

ما هكذا تورد الابل ي اصحابنا فلا يخفى عليكم ما تمر به #اليمن من حرب ضروس

@alkhulaifiR

#اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد

باعتقادي ان الملك سلمان وولي العهد محمد لن يخيبوا املنا ، فقد دفعوا المليارات من اجل حريتنا واستعادة عقيدتنا السمح من خاطفيها اذناب المجوس ولن يعجزهم ان يفعلوها ويعفون اهلهم واخوانهم اليمنيين والجنوبيين العرب من رسوم الاقامة .

‏ @AsinHadi

#اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد

هل يعلم الاخوه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ان المغترب اليمني على اراضيها هو الجندي المجهول الذي يساعد على محاربة المجاعة في #اليمن

وأن تحويلات المغتربين هي اعلى مورد اليمن تاتي في المركز الاول الذي مازال يحفظ اقتصاد البلد من الانهيار ؟

@md00969

#اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد

يعتبر المقيم اليمني والمتاهل بعائلته في المملكه من ضمن النازحين لو جاز لي التوصيف

نرجو مراجعه تلك الاجرائات

التي قصمت ظهر ولي أمر تلك الأسر ورفع عنهم اسوئ المصيبتين مصيبه دفع رسوم لا يملكها

ومصيبه ابتلا اليمن بحرب لا زالت مستمرة بتدخل المملكه.

@Al_Sheool

#اعفاء_مواطني_اليمن_من_رسوم_التجديد

نناشد المملكة العربية السعودية متمثلة بملكها العادل سلمان الحزم وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بالنظر في رسوم المغتربين فقد اثقلت كاهل أبنائنا واتعبتهم الرسوم في ظل الحرب التي لم يستفد منها غير شرعية الفساد , و كهنة الحوثي المجرمين.

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