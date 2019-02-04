شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ..الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار في العاصمة .. اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف وبيع العملات الأجنبية (الريال السعودي - الدولار الأمريكي) مُقابل الريال اليمني, العاصمة المؤقتة عدن, اليوم الاثنين, الموافق 04 فبراير 2019م. الريال السعودي "الصرف = 155 / البيع = 157". الدولار الأمريكي "الصرف = 585 / البيع = 595".

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة ..الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار في العاصمة .. اسعار الصرف الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.