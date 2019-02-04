شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بيان مفاجئ لمجلس الامن صدر قبل قليل حول انسحاب القوات من الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن، الاثنين 4 فبراير/ شباط 2019م، على سحب قواتها من موانئ الحديدة "دون مزيد من التأخير".



وفى بيان صدر اليوم الاثنين، أعرب مجلس الأمن الدولى المكون من 15 عضواً عن قلقه إزاء المزاعم المتعلقة بانتهاك وقف إطلاق النار. واتهمت كلٌ من اليمن والسعودية والإمارات في 31 يناير برسالة إلى المجلس، الحوثيين بارتكاب 970 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في الحديدة منذ 18 ديسمبر 2018.



وقال المجلس: "دعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة للتحرك نحو السلام المستدام من خلال ممارسة ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات، والوفاء بالتزامهم باتفاقية استكهولم والمضي قدماً في التنفيذ العاجل".



وطلب المجلس من مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة في اليمن "مواصلة إبقائهم على علم بالتطورات حتى يتمكنوا من النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة لدعم التسوية السياسية".



من جانبه قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن ممثلين من الحزبين التقوا لليوم الثاني على متن سفينة على البحر الاحمر يوم الاثنين في مسعى لتنفيذ سحب القوات المتوقفة والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر في السويد.



وقال دوجاريك: "كرر الطرفان التزامهما بتنفيذ جوانب اتفاقية استكهولم بما يخص الحديدة

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : بيان مفاجئ لمجلس الامن صدر قبل قليل حول انسحاب القوات من الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.