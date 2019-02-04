ناطق الجيش اليمني يتحدث بالارقام عن تصعيد العدوان السعودي خلال الأيام الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الاثنين أن العدوان ومرتزقته واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار بالحديدة مستهدفين الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية.

وأوضح العميد سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا أكثر من 367 خرقا خلال الأربعة الأيام الماضية، توزعت بين إطلاق 16 صاروخ و216 قذيفة و91 عملية إطلاق نار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة و34 عملية تعزيزات وتحركات.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفا مكثفا باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشجن ومحاولة تسلل أخرى باتجاه شمال شرق بيوت الخباتية بالدريهمي، كما نفذوا عملية استحداثات وتحصينات في الوقت الذي واصل طيران العدوان الحربي والاستطلاعي خرقه وتحليقه بشكل متقطع فوق أجواء مدينة الحديدة وعدد من المديريات.

ولفت إلى أن طيران العدوان شن 85 غارة منها عشر على حرض وحيران وغارتين على كشر وغارة على مستبأ وغارتين على المزرق بحجة و12 غارة على باقم و14 غارة على كتاف وثلاث غارات على الملاحيط وثمان غارات علي بني معاذ وغارة على حيدان بصعدة.

كما شن طيران العدوان وفقا لمتحدث القوات المسلحة ثلاث غارات على حي سعوان بأمانة العاصمة وغارة على صرواح بمأرب و11غارة على نهم وغارة على بني حشيش بصنعاء وغارة على الوازعية بتعز وخمس غارات على محافظة عمران وخمس غارات على المراشي بمحافظة البيضاء وغارتين على حام بالجوف وثلاث غارات على وادي جارة قبالة نجران.

وقال “صد مقاتلو الجيش واللجان الشعبية ستة زحوفات للمرتزقة على مواقع قواتنا في الشجن بالدريهمي في الحديدة وعلى تبة غضب بحام في الجوف وعلى نجد الفارس والصوح قبالة نجران وعلى الأقروض وتبة الحناشي وقرية الكدمة بالقحيفة في تعز “.

وبحسب متحدث القوات المسلحة، أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية خمس محاولات تسلل للمرتزقة باتجاه شمال شرق الخباتية بالحديدة وباتجاه تبة عصب بحام في الجوف وعلى مربع شجع قبالة نجران وعلى عنبرة بحام في الجوف ومحاولة تسلل لعناصر القاعدة في سائلة الحاجب بقيفة في البيضاء.

وأكد العميد سريع أنه وردا على تصعيد العدوان ومرتزقته، نفذ الجيش واللجان الشعبية ست عمليات هجومية باتجاه مواقع العدو منها عملية هجومية بوادي جارة قبالة جيزان تم خلالها السيطرة على برج رقعة والتباب المجاورة وقرية قمبورة وشرق قرية القيمة.

وذكر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية عكسية في الاقروض بتعز تمكن خلالها أبطال الجيش واللجان الشعبية من تطهير جبل الرضعة وتبة الولي والتباب المجاورة وعمليتين هجوميتين بالمزرق بحرض تم خلالهما تطهير التبة الحمراء وتبة نواف جنوب تبة الخزان وعملية هجومية على الضويحة ومفرق الوازعية بتعز، ونفذ سلاح الجو المسير وسلاح المدفعية عملية هجومية استهدفت تجمعات للمرتزقة في قانية بالبيضاء.

ولفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثمان عمليات إغارة على مواقع المرتزقة في الغرفة وحزمة الحلو بالمصلوب وفي بير سيلان بالمتون في الجوف وفي جبل العقمة ومفرق الوازعية بتعز وفي تبة شهر بدمت في الضالع وفي نقطة الشرطة بجبل النار بالمزرق وفي رشاحة الغربية بالبقع.

وتطرق متحدث القوات المسلحة إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 15 عملية نوعية استهدفوا خلالها مواقع وتجمعات وتحركات وخطوط إمدادات العدو جنوب الحزم وفي صفر الحنايا وفي مرتفعات القاهرة وطيبة الاسم وفي الخليفين وفي صبرين بالجوف وفي مربع الازهور برازح وقبالة جبل قيس وفي وادي جارة وفي موقع الإم بي سي وقبالة الخوبة وشرق الدود وفي مربع مشعل قبالة جيزان وفي مثلث العشة وفي موقع الوقار بالوادي قبالة نجران وفي كلابة وفي الجحملية بمدينة تعز.

وأكد أن العدو ومرتزقته تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط أكثر من 46 مرتزقا بين قتيل ومصاب في محور رازح وقبالة جبل قيس بعمليات نوعية للجيش واللجان كما تم قنص ثلاثة مرتزقة في أسطر بالجوف وقنص ثلاثة شرق جبل الدود وثلاثة آخرين في مربع شجع وقنص مرتزق آخر في جبل جحفان بجيزان .

وأكد العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية طائرة أسقطا استطلاع بوادي جارة قبالة جيزان، كما تم إعطاب معدلين متوسطين في الأزهور برازح وطقمين في ارتاب عسير بقانية وكذا إعطاب طقم محمل بالمرتزقة في صفر الحنايا بالجوف، إلى جانب تدمير طقم آخر في مفرق الوازعية إلى جانب تدمير آلية في الصوح وأربع آليات أخرى في خب والشعف.