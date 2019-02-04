مجلس الأمن يصدر بيان جديد بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
دعا مجلس الأمن الدولي من اسماهم بطرفي الحرب في اليمن على سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي وميناءين آخرين “دون مزيد من التأخير” متجاهلاً الخطوة الاستباقية التي قام بها الجيش واللجان الشعبية بانسحابه من ميناء الحديدة بحضور كبير المراقبين الاميين.
وعبر أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في بيان يوم الاثنين عن قلقهم إزاء مزاعم انتهاك وقف إطلاق النار.
وقال المجلس “أعضاء مجلس الأمن طالبوا الطرفين بانتهاز الفرصة للمضي نحو السلام المستدام عن طريق ممارسة ضبط النفس ونزع فتيل التوتر واحترام الالتزامات الواردة في اتفاق ستوكهولم والمضي قدما في تنفيذها سريعا”.
وطلب المجلس من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث “أن يواصل إطلاعهم (الأعضاء) على التطورات حتى يتسنى لهم دراسة اتخاذ إجراءات أخرى وفق ما تقتضيه الضرورة دعما لتسوية سياسية”.
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