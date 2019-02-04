شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: قرية منعزلة الدمى فيها أكثر من سكانها الأصليين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقطت المصور البريطاني تريفور موغ، صوراً لا تُصدق لدمى بالحجم الطبيعي للبشر، تنتشر في كافة أنحاء قرية “ناغورو” المُنعزلة شرق جزيرة “شيكوكو” اليابانية، وتفوق عدد سكانها بنسبة 150%.

وشرح موغ 49 عاماً، نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية: “أن إنشاء الدمى في القرية، يُعد طقساً يمارسه سكانها، وذلك تكريماً لأحبائهم الذين رحلوا عنها سواء بوفاتهم أو هجرتهم، حيث يستبدلونهم بدمى محشوة تُشبه شخصياتهم بدقة، وكيف كانوا يمارسوا حياتهم”.

ويبلغ عدد سكان قرية “ناغورو” 40 شخصاً، بينما يصل عدد الدمى الى أكثر من 350 دمية، مُنتشرةً أمام المنازل وفي محطة الحافلة، وموقف السيارات وداخل مركز مجتمعي، وذلك على طول الطريق الوحيد في القرية، والذي يمكن المشي عبره في عشرة دقائق.