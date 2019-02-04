22 ألف أسرة نازحة من ذمار والقوسي يدعو لتحسين احتياجاتهم

قال محافظ محافظة ذمار اللواء علي القوسي إن هناك اكثر من 22 الف أسرة نازحة من ذمار الى محافظتي مأرب والجوف.

ودعا القوسي إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية وتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بما يسهم في تأمين احتياجات نازحي ذمار في محافظتي مأرب والجوف، ويخفف من معاناتهم.

جاء ذلك خلال ترؤوس المحافظ القوسي، اليوم، اجتماعاً بمحافظة مأرب نظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وضم ممثلي المنظمات الإنسانية والإغاثية، وناقش الاجتماع دور المنظمات في المساهمة بتحسين أوضاع نازحي ذمار في مأرب والجوف، من خلال تلبية احتياجاتهم.

وأكد القوسي، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين من أبناء ذمار في كافة مخيمات النزوح في مأرب والجوف .. داعياً إلى مضاعفة العمل المشترك واستشعار طبيعة هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة في ظل استمرار حركة النزوح، واستمرار التهجير القسري لأبناء ذمار نتيجة الممارسات والانتهاكات الإجرامية والسياسة القمعية للميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المواطنين في مختلف مديريات ذمار.

من جانبه استعرض مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ذمار فؤاد قرموص، أوضاع أكثر من ٢٢٠٠ أسرة نازحة من ذمار، وما يُقدم لهم من خدمات طبية وعلاجية مجانية في ثلاثة مخيمات رئيسية في محافظتي مأرب والجوف.

وقدم مصفوفة متكاملة بالاحتياجات الأساسية والمتطلبات الضرورية لنازحي ذمار خلال العام الحالي 2019، داعياً كافة المنظمات المحلية والدولية الشريكة للقيام بدور أكبر لضمان استيعاب وتغطية جميع النازحين في كافة الجوانب الإنسانية والإيوائية والإغاثية والصحية.