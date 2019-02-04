قائد محور تعز يوجه برصد أي أعمال عدائية ضد المحافظة

عقد قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري، اليوم الإثنين، اجتماعا مع قيادة الأجهزة الأمنية والإستخباراتية، لمناقشة الوضع الأمني وتطبيع الحياة أمنيا في محافظة تعز.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش اللقاء،تثبيت الحملة الأمنية بقيادة مدير الأمن، وإشراك كافة الوحدات العسكرية، وبذل كل الإمكانيات لإنجاحها.

وشدد اللقاء على وجوب الانتباه والرصد لأي عمل عدائي من قبل خلايا تتبع العدو الحوثي، داعيا الألوية العسكرية إلى فرض الأمن كلا حسب منطقته ومربعه وحماية خطوط الامداد للجبهات.

وأشاد قائد المحور خلال اللقاء، بما حققته الأجهزة الأمنية من إنجازات في تطبيع الأمن داخل الأحياء المحررة في لمحافظة.

وأضاف الصبري :لدينا معركتان، الأولى معركة تأمين الجبهة الداخلية وتطبيع الحياة من الناحية الأمنية داخل المناطق المحررة وهي المعركة الأهم والأخطر، والثانية المعركة الخارجية المتمثل في مواجهة المليشيات الإنقلابية.

حضر اللقاء رئيس اركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ، مدير الامن العميد منصور الاكحلي ومدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ومدير الامن السياسي ومدير الامن السياسي ومدير الامن القومي ومدير السجن المركزي والناطق الرسمي باسم المحور .