توتر شديد بين المعلمين ومليشيا الحوثي بصنعاء وسط مطالبة بتسليم الرواتب

تتواصل عملية الشد والجذب بين المعلمين في العاصمة صنعاء ومليشيا الحوثي وذلك على خلفية المطالبة بصرف مرتباتهم التي قطعتها مليشيا الحوثي منذ عامين.

ورفض المعلمون والمعلمات في المدارس الحكومية الانصياع والرضوخ لتهديدات مليشيا الحوثي ومحاولتها ثنيهم عن قرار الإضراب عن التدريس.

وذكر مصادر محلية أن مسؤولي مليشيا الحوثي في وزارة التربية والتعليم طالبوا مدراء المدارس المعينين من قبلهم برفع أسماء من وصفتهم بالمدرسين المحرضين لإيقاف العملية التعليمية لاتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

وأضافت المصادر أن هذه المطالبة تزامنت مع حملة ترهيب وتهديد بالفصل والاستبدال للمعلمين والمعلمات المضربين عن التعليم، في محاولة لثنيهم عن احتجاجاتهم الشرعية بعد مصادرتها لمرتباتهم منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقامت إدارة المناطق التعليمية بمديريات الأمانة الخاضعة لسيطرة الميليشيا بإنزال عدد من النماذج ك(لفت نظر ـ واستمرارية عمل) لعدد من مدارس المديرية، في محاولة منها للضغط على المعلمين والمعلمات لوقف الإضراب عن التدريس.

ويصر المعلمين على الاضراب منذ اكثر من شهر في اغلب مدارس العاصمة الحكومية وبعض المناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، مطالبين بصرف رواتبهم المنهوبة من قبل الميليشيا الحوثية.