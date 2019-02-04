التحالف: أسقطنا طائرة إيرانية الصنع وغارات قتلت 181 عنصرا حوثيا

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن التحالف نجح في اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيات قبل أيام.
كما عرض التحالف صورا لطائرة من دون طيار إيرانية الصنع تم إسقاطها.
وأشار في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - " إلى أنه استهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء، مضيفا "استهدفنا خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء".
وتابع" نعمل بشكل دائم على تجنب أي ضحايا مدنيين في غاراتنا ضد الحوثيين".
وقال" الحوثيون قاموا بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السويد، لافتا "استهدفنا في 23 من يناير الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار".
وشدد" نحرص وفق معلوماتنا الاستخباراتية على عدم وجود أي أطفال في معسكرات الحوثيين، موضحا "حددنا توقيت التدريبيات ثم استهدفنا الموقع العسكري للحوثيين في محافظة ذمار.
ولفت إلى أن" الغارات قتلت 181 عنصرا في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت يوم 23 يناير".
واستطرد "نعمل على تسهيل دخول السفن لكن الميليشيات تعرقل حركتها في ميناءي الصليف ورأس عيسى.
وبين أنه" تم إعطاء 448 تصريحا للسفن لدخول الموانئ اليمنية.
كما عرض التحالف صورا تظهر تسهيل ودعم عمليات الإغاثة في اليمن.
وجدد التحالف اتهام الحوثيين بمواصلة تجنيد الأطفال في النزاع الدائر.
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