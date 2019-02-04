شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء "جواس" يخرج عن صمته ويوجه تحذيرا قويا للشرعية: ستدفعون الثمن غاليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي في الجيش اليمني "اللواء ثابت جواس" على الأحداث الدائرة في كشر وحجور محافظة حجة.

‏وقال إن الحوثيين يريدون السيطرة على حجور بسبب موقعها الاستراتيجي وأهميته للجيش الوطني مع. استمرار المعارك في حجة.

وأضاف "جواس" والمشهور بقتله مؤسس جماعة الحوثيين قبل أعوام في إطار حرب الجيش اليمني ضد الحوثيين، "إذا لم يتم دعم أبناء حجور وسيطر عليها الحوثيون فسيكون الثمن غالي لتحريرها كون جغرافيتها ليست سهلة". ووجه رسالة إلى الحكومة والرئاسة بالقول: ادعموا أبناء حجور الأحرار وزودوهم بأسلحة ضد الدروع؛ وجهوا كتائب المدفعيه بقصف إمدادات الحوثيين كأقل شيئ يمكن فعله.

ويشن الحوثيون حملة عسكرية كبيرة على منطقة حجور في حجة، حيث في حال اجتاحت القوات الحكومية المناطق القريبة، يخاف الحوثيون من دخولهم حجور بلا مواجهات، كونها لا تخضع لسيطرتهم.

يذكر أن حجور ظلت خارج السيطرة الحوثية منذ بداية الحرب، وعرف أهلها بالبسالة في القتال ومعارضتهم للحوثيين، وتضاريسها بالوعرة.