شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من جوجل بعد انتشار تطبيقات إباحية خبيثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت شركة “جوجل” الأمريكية التحرك بصورة عاجلة، بعد انتشار ما وصفته بالتطبيقات الخبيثة والتي تروج للصور الإباحية. وقال موقع “ديجينتد” التقني المتخصص: قررت “جوجل” حذف نحو 29 تطبيقاً مخصصاً للتصوير وتعديل الصور على الهواتف الذكية من على متجرها الإلكتروني “جوجل بلاي”؛ بسبب احتوائها على برمجيات ضارة وخبيثة، وتروج للإعلانات الإباحية.

وأشهر تلك التطبيقات التي تم حذفها من على “جوجل بلاي”: “بيوتي كاميرا”، و”برو بيوتي كاميرا”، و”هوريزونتال بيوتي”.

وأوضحت أن تلك التطبيقات تروّج للإعلانات الإباحية عند فتح أي مستخدم لها؛ مما يجعل البعض يقوم بتحميل تلك الإعلانات على هواتفهم دون أن يدري أنها تحتوي على برمجيات خبيثة تساهم في اختراق بياناتهم الشخصية والبنكية.

وتعتمد تلك البرمجيات الخبيثة على تقنية “التصيد الاحتيالي”؛ للحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين، والتي يكون أبرزها الحصول على الصور الخاصة بأي مستخدم لهواتف “أندرويد”.

وتستخدم تلك البرمجيات، حيلة خبيثة؛ حيث تطالب المستخدم بتحميل تحديث جديد للتطبيق للتمتع بمزايا جديدة، ولكنه تحديث زائف يمكّن الهاكرز من سرقة كل بيانات وصور المستخدم.

وطالبت “جوجل” كل المستخدمين بضرورة إلغاء تثبيتهم لتلك التطبيقات، وضرورة التحقق مما تطلبه التطبيقات لتجنب الوقوع ضحية لمثل تلك التطبيقات في المستقبل.



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