شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد ومفاجئ لوزير الدفاع الأسبق ‘‘محمد ناصر أحمد’’ شاهد ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمد ناصر احمد برقية عزاء ومواساة في استشهاد اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة جاء فيها:

ببالغ الاسى و الحزن العميق، تلقينا نبأ وفاة الشهيد البطل اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائب ريئس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ، المغفور له بإذن الله تعالى، تعازينا إلى اسرته واقاربه وكل زملائه واخوانه ورفاقه ، ومحبيه من ابناء القوات المسلحة ، وابناء جحاف م/ الضالع وكافة ابناء الوطن عامه. رحمة الله عليه تغشاه .

نسأل الله الجليل العلي ان يسكنه فسيح جناته ، وانا لله وانا اليه زاجعون ، ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيًم ، عظمً الله اجر الجميع ، ربنا يخلفه على اسرته بالخير ويصبرهم على فراق والدهم الغالي .

اللواء الركن/ محمد ناصر احمد.

وزير الدفاع السابق.