شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد ومفاجئ لوزير الدفاع الأسبق ‘‘محمد ناصر أحمد’’ شاهد ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعث وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمد ناصر احمد برقية عزاء ومواساة في استشهاد اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة جاء فيها:
ببالغ الاسى و الحزن العميق، تلقينا نبأ وفاة الشهيد البطل اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائب ريئس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ، المغفور له بإذن الله تعالى، تعازينا إلى اسرته واقاربه وكل زملائه واخوانه ورفاقه ، ومحبيه من ابناء القوات المسلحة ، وابناء جحاف م/ الضالع وكافة ابناء الوطن عامه. رحمة الله عليه تغشاه .
نسأل الله الجليل العلي ان يسكنه فسيح جناته ، وانا لله وانا اليه زاجعون ، ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيًم ، عظمً الله اجر الجميع ، ربنا يخلفه على اسرته بالخير ويصبرهم على فراق والدهم الغالي .
اللواء الركن/ محمد ناصر احمد.
وزير الدفاع السابق.
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