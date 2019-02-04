مكتب الشؤون الاجتماعية بالمهرة ينظم ندوة حول العنف الأسري

نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة اليوم بمدرسة مخبال للتعليم الأساسي للبنين ندوة حول العنف الأسري بتمويل من صندوق التنمية البشرية وبرعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت بالتنسيق مع مكتبي التربية والتعليم و الصحة والسكان بالمحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الندوة استهدفت أولياء أمور الطلاب من الصف الأول إلى الرابع .

وأشار مدير المدرسة الأستاد مبارك حافظ إلى أهمية الندوة والتواصل المجتمعي بين المدرسة والأسرة.

و تحدث الأستاد محمد عبدالله رزق عن العنف الأسري وخطره على حياة الطلاب ، كما تحدث في الندوة د. أسامة محمد علي عن أهمية الغذاء المتوازن للطفل وحاجته لبعض الغذاء للنمو وسلامة الجسم والعقل وفي ذات الموضوع تحدث د. مصطفى بن عويض.

ومن ثم تحدث أ. عبدالله بقرف من مكتب الشؤون الاجتماعية عن السلوكيات الخاطئة للتعامل مع الأطفال والصغار .

بعد فتح النقاش لأولياء أمور الطلاب وأثريت الندوة بالعديد من المداخلات في هذا الشأن .

و عبّر أولياء الأمور عن شكرهم لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ولإدارة المدرسة على تنظيم الندوة والترتيبات لها .

مؤكدين استفادتهم من الندوة والمعلومات التي تلقّوها .

وأمس نفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة نزولات لمراقبة الأسواق التجارية بالعاصمة الغيضة وذلك لضبط المواد التالفة والمنتهية الصلاحية ومراقبة أسعار المواد والسلع ومدى التزام تجار الجملة والتجزئة بها .

وأكد الأستاذ عبدالله خودم محمد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ان المكتب يواصل جهوده وعبر خطتة لعام ٢٠١٩ بعد أن نفذ العديد من الحملات الدورية في العام المنصرم التي أسفرت عن ضبط العديد من المواد منتهيئة الصلاحية وضبط الأسعار ، وأن المكتب لازال يبذل الكثير من الجهود للحفاظ على استقرار الأسعار والتفتيش على المواد التالفة حفاظا على سلامة وصحة المستهلك .

وأشار بن خودم بان المكتب ألزم أصحاب المحال التجارية على إشهار الأسعار للسلع التجارية من خلال وضعها على السلعة ، وذلك لحماية المستهلك وضمان عدم تعرضه للغش أثناء عملية الشراء .

ومن جانب آخر كشف بن خودم عن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي سيتخدها المكتب وعبر خطتة لعام ٢٠١٩ التي تسعى لحماية المستهلك وضمان عدم استغلال المواطن ، معبرا عن شكرة لكل الجهات المتعاونه لتنفيذ هذه الحملات.