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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 4 فبراير 2019م، وهي كالتالي: 

وزارة التربية توقع على اتفاقية توريد 1390 طن متري ورق منوع
https://www.elyamnelaraby.com/ 360993

محافظ تعز يبحث مشاريع مركز الملك سلمان للاغاثة بالمحافظة
https://www.elyamnelaraby.com/ 360996

هذا ما قاله مجلس الوزراء عن استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة
https://www.elyamnelaraby.com/ 361000

الجيش يحرر سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة
https://www.elyamnelaraby.com/ 361005

إخماد حريق بالقرب من معسكر ماطر "تفاصيل"
https://www.elyamnelaraby.com/ 361016

تعرف على أبرز المشاريع للهلال الإماراتي في الساحل الغربي
https://www.elyamnelaraby.com/ 361020

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين
https://www.elyamnelaraby.com/ 361038

استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/ 361040

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.elyamnelaraby.com/ 361041

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء اليوم الإثنين
https://www.elyamnelaraby.com/ 361042

محافظ الحديدة يحذر من إطالة أمد محادثات لجنة الإنتشار في البحر
https://www.elyamnelaraby.com/ 361044

بالأسماء.. انضمام قادة ألوية من الحرس الجمهوري للجيش الوطني بعد وصولهم مأرب
https://www.elyamnelaraby.com/ 361050

مصادر تكشف عن خلية حوثية متخصصة بتصفية الموالين للرئيس السابق
https://www.elyamnelaraby.com/ 361054

قتلى وجرحى من المليشيا بانفجار صاروخ باليستي فشلت في إطلاقه
https://www.elyamnelaraby.com/ 361059

كيف أحبط هادي مخططاً لشرعنة إنقلاب الحوثي بدعم أممي ؟
https://www.elyamnelaraby.com/ 361063

توتر الوضع بين الحوثيين بصعدة بعد اختطاف احد أتباع عبدالعظيم
https://www.elyamnelaraby.com/ 361068

مسام ينزع 2196 لغماً وذخيرة خلال الاسبوع الأخير من يناير الماضي
https://www.elyamnelaraby.com/ 361074

جامعة حجة تسبب خلافاً بين قيادات المليشيا الانقلابية
https://www.elyamnelaraby.com/ 361078

القوات الشرعية تحقق تقدما جديدا في صعدة وحجة
https://www.elyamnelaraby.com/ 361094

مراسلنا.. كتلة غبار تضرب مأرب وعدد من المحافظات وتحجب الرؤية (صور)
https://www.elyamnelaraby.com/ 361109

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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