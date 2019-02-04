مكتب الفار هادي يطالب بأموال الشعب ويتهم الجنوبيين بالعمالة (فيديو)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تناقل ناشطون مقطع فيديو لمدير مكتب الرئيس النكبة عبدربه منصور هادي ويدعى “عبدالله العليمي” وهو يطالب بأموال الشعب ويتهم على سالم البيض وحيدر ابو بكر العطاس بالعمالة والهيانة.

ظهور العليمي الذي يعد احد قيادات حزب الاصلاح في الجنوب ، جاء عبر فيديو قديم يعود تاريخه الى العام 2011م حيث كان يخطب في احدى الجمع داخل ساحة احتجاج اعتاد حزب الاصلاح على التظاهر فيها في تلك الفترة .

كما هاجم العليمي في خطبته الجنوبيين والحراك الجنوبي متهما اياه بالعمالة لايران وهو ذات الاتهام التي دأب الاصلاح على توجيهه لخصومهم الجنوبيين والشماليين.