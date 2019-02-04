القوات الشرعية تحقق تقدما جديدا في صعدة وحجة

حققت قوات الجيش بإسناد مروحيات التحالف العربي، الأحد، تقدماً جديداً في محافظتي صعدة وحجة شمالي البلاد، وسط خسائر في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر بالجيش قوله "إنه تم تحرير سلسلة جبال (القهر) بمديرية كتاف شمال شرق محافظة صعدة".

وأضاف المصدر أن وحدات قتالية باللواء 82 مشاة جبلي، بغطاء من مروحيات التحالف العربي، حققت ذلك، بعملية نوعية خاطفة، وتمكنت أيضاً من السيطرة على الخط الواصل لمركز كتاف.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات بصفوف مليشيا الحوثي، كما أسرت قوات الجيش اليمني عناصر أخرى وفقاً للمصدر.

في السياق ذاته، قال العميد محمد العجابي، قائد اللواء الثالث عاصفة، إن قوات الجيش اليمني حققت انتصارات كبيرة في المناطق الواقعة بين محافظتي حجة وصعدة، شمال غربي البلاد.

ونقل موقع وزارة الدفاع عن المسؤول العسكري قوله "إن وحدات الجيش بجبهة (المزرق) شمالي حجة وصلت للخط الدولي الرابط بين صعدة ومنفذ حرض الحدودي.

وأضافت أن مقاتلات التحالف العربي تساند قوات الجيش اليمني في المعارك الدائرة منذ أيام، وتكبد خلالها الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى، منهم قيادات ميدانية، كما دمرت عدداً من الدوريات الحوثية القتالية.