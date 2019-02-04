أكد سكان محليون بمحافظة إب، فشل مليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ بالستي من أحد المعسكرات بالمحافظة صباح اليوم الإثنين.
وبحسب السكان، فإن الحوثيين حاولوا إطلاق الصاروخ من معسكر الحمزة، الواقعة في منطقة ميتم، بمديرية السبرة شرق إب، إلا أنهم فشلوا.
وأوضح السكان، إن الصاروخ انفجر قبل إنطلاقه، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، إضافة إلى إصابة مواطن يدعى قائد سيف الرشيدي، ومقتل نجله.
ولم يصدر أي تعليق من قبل الحوثيين حول الموضوع، في حين رجحت المصادر أن الصاروخ كان يستهدف مواقع الجيش في إحدى المحافظات المحررة المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من المليشيا بانفجار صاروخ باليستي فشلت في إطلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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