مصادر تكشف عن خلية حوثية متخصصة بتصفية الموالين للرئيس السابق

كشفت مصادر في صنعاء عن توجيهات أصدرها زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي بتصفية الموالين للرئيس الراحل علي صالح من حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرته بما فيها الشخصيات التي لا تزال تعيش تحت الإقامة الجبرية.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادرها، أنه بناء على تلك التوجيهات، بدأ رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثي محمد علي الحوثي ومساعده أبو علي الحاكم بتشكيل فريق اغتيالات من ما يسمى بـ«قوات المهمات الحوثية»، التي نفذت عمليات اعتقالات واسعة لأعضاء في جهازي الأمن القومي والسياسي (الاستخبارات)، وبدأت بالتوجه إلى عدد من المحافظات بينها الحديدة، حيث نفذت أولى عملياتها بتصفية عضو المجلس المحلي عن حزب المؤتمر عاصم فضل في منطقة السويق التي تتبع مديرية التحيتا لكنها لا تزال تحت سيطرة الحوثي.

وبينت المصادر أن مهمة هذا الفريق تصفية القيادات الرافضة للعمل تحت إدارة الحوثي في التجنيد، وكذلك التي تعارض فساد قيادات الحوثي، إضافة إلى الإشراف على عملية الإقصاء وما يصفونه بالتطهير للمؤسسات الحكومية واستبدالهم بعناصر مؤيدة للحوثي، مبينة أن المليشيا اعتقلت عشرات الناشطين المؤيدين لحزب المؤتمر في الحديدة وقتلت آخر في عمران وهو ما أجبر العشرات من قيادات الحزب في صنعاء على التخفي وبعضهم وصل إلى مأرب وعدن فاراً.

وكان وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي أوضح أن عاصم فضل وجدت جثته في أحد الطرق أمس الأول (السبت) بعد أن قتل في ظروف غامضة، متهماً الحوثيين بالوقوف وراء الحادثة، قائلاً: «عاصم هو أحد الشخصيات القبلية والحزبية المسؤولة في الحديدة التي رفضت بشكل قاطع العمل سمسارا لصالح الحوثيين لبيع أطفال مناطقهم إلى المليشيا الانقلابية وتجنيدهم».

من جهة أخرى، تجري مليشيا الحوثي تحركات في صنعاء لتدمير السجل الانتخابي واستباحة عدد من الكراسي الشاغرة في البرلمان عبر مخطط للتحضير لإجراء انتخابات في مناطق سيطرتها.