شكرا لقرائتكم خبر عن منحة يابانية طارئة تسعد جميع الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبادلت الحكومة اليابانية مذكرات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في 31 يناير 2019 لتقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 8 ملايين دولار من أجل معالجة انعدام الأمن الغذائي والتغذية بالتركيز على معونات زراعية للأسر اليمنية المتأثرة والأكثر ضعفا.

ومن المتوقع لهذا الدعم الياباني ومن خلال مشروع الفاو أن يستفيد 27 ألف أسرة منه تشمل نحو 200 ألف يمني عبر توفير المدخلات الهامة وإعادة البنية التحتية الزراعية بما فيها توفير البذور ونظم الري وإعادة مخزون الماشية فضلا عن توفير فرص الدخل بواسطة “النقد مقابل العمل” في إعادة تأهيل الموارد المائية والمصاطب الزراعية.

تساهم اليابان بهذا الدعم الجديد في استعادة سبل العيش لليمنيين وقدرتهم على الإنتاج الزراعي الذي لا يوفر غذائهم فحسب بل دخلهم اليومي، بالتزامن مع منحتها الغذائية الطارئة ب12مليون دولار من خلال برنامج الأغذية العالمية والتي قد أعلنتها حكومة اليابان في 25 يناير 2019