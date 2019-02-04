شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام من الجوازات السعودية لحاملي هوية زائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة (ستة أشهر)، لحاملي “هوية زائر” من اليمنيين المقيمين في السعودية دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادى الأولى 1440هـ.

وفي التفاصيل، أوضحت الجوازات السعودية أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال “هوية زائر”، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي “واصل”. كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.

ودعت المديرية العامة للجوازات أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية الممنوحة لهم “هوية زائر”، ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية “هوية زائر” الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق السعودية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد “هوية زائر” لهم، وطباعتها، واستلامها.