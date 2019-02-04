شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماسوف يحصل في السعودية خلال ال 48 ساعة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هطول أمطار يتمركز نشاطها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ 48 ساعة.

وقال كراني عبر حسابه في “تويتر” اليوم: أبشروا يا عواصم الخليج، بعون الله، سماء ممطرة يتمركز نشاط أمطارها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة ..

مع تواجد رعدي+بردية+رياح هابطة، الانعدام وشبه الانعدام واردان.. الحيطة مطلوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة.

يذكر انه في كل عام في مثله هذه الايام تكثر الامطار بالجزيرة العربية