هذا ماسوف يحصل في السعودية خلال ال 48 ساعة القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هطول أمطار يتمركز نشاطها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ 48 ساعة.
وقال كراني عبر حسابه في “تويتر” اليوم: أبشروا يا عواصم الخليج، بعون الله، سماء ممطرة يتمركز نشاط أمطارها على شرق العاصمة الرياض وعواصم الخليج خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة ..
مع تواجد رعدي+بردية+رياح هابطة، الانعدام وشبه الانعدام واردان.. الحيطة مطلوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة.
يذكر انه في كل عام في مثله هذه الايام تكثر الامطار بالجزيرة العربية
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