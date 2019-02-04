شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. أمانة مغترب يمني مع سيدة أمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعادت أمانة مغترب يمني في الولايات المتحدة محفظة نقود لسيدة امريكية كانت قد فقدتها في محل يعمل فيه .

وقال فتحي الحذيفي من العدين محافظة اب ومغترب في امريكا لـ”المشهد اليمني” انه وجد محفظة النقود وبداخلها 500 دولار , وحاول الاتصال بالسيدة الامريكية عدة مرات حتى تمكن من التواصل معها وطلب منها ان تأتي الى محله.

واضاف الحذيفي في تفاصيل قصة اعادة المحفظة ان السيدة تفاجئت لحظة اعادة المحفظة لها وغمرتها السعادة لاسترجاع نقودها .

ويظهر مقطع فيديو لحظة اعادة المحفظة للسيدة الامريكية وشكرها الكبير للمغترب اليمني على امانته ونبل اخلاقه .