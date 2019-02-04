إخماد حريق بالقرب من معسكر ماطر "تفاصيل"

تمكنت قوات الدفاع المدني من أخماد حريق نشب بالقرب من نقطة الفارسي ومعسكر ماطر بمديرية البريقة وافاد مصدر أمني ان اشجار قريبة من معسكر ماطر اندلعت فيها النيران مساء اليوم بشكل كثيف . واضاف المصدر أن أسباب الحريق بحسب التحقيقات كانت من اسلاك كهرباء الضغط العالي الممتده فوق المنطقة .
واكد المصدر انه تم اطفاء الحريق دون وقوع اي أضرار او خسائر بشرية او مادية .
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