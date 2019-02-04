هذا ما يحدث الان في شوارع وازقة العاصمة صنعاء بعد نجاح عملية الفرار الكبيرة والمواطنين في حالة ترقب وفزع

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر إعلامية مساء اليوم الأحد عن تمكن عدد من أعضاء البرلمان في العاصمة #صنعاء الافلات من قبضة ميلشيا الحوثي الانقلابية. وذكرت المصادر "أن عدد من أعضاء البرلمان المتواجدين في العاصمة صنعاء ومن حزب المؤتمر وآخرين من حزب الإصلاح نجحوا في الافلات من قبضة المليشيات والتوجه إلى مناطق سيطرة الشرعية". ولم تورد المصادر أسماء الأعضاء الذين نجحوا في الخروج من العاصمة صنعاء بعد، غير أنها توقعت أن يكون رئيس المجلس يحيى الراعي من ضمنهم. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار للشرعية بنقل اللجنة العليا للانتخابات من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. إلى ذلك أكد مراسل "يمن الغد" ان العاصمة صنعاء تشهد الان استنفار وانتشار غير مسبوق لمليشيات الحوثي في الشوارع والحارات وتحرك مريب لأطقم المليشيات ويبد انها في حالة طوارئ للبحث عن فارين او تعتقد ان عدد من أعضاء البرلمان مازالوا مختبئين في صنعاء .. بحسب التوقعات.

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