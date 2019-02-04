شكرا لقرائتكم خبر عن وطن على الرصيف.. فتيات يمنيات في جنح الليل "فيديو وتفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لا شيء كهذه المليشيا الحوثية في اليمن التي احالة حياة اليمنيين إلى جحيم.
هذا ما تشهد به شوارع العاصمة صنعاء التي تشهد مساء كل يوم مهرجان صامت لمآسي عشرات النسوة مع أطفالهن يتسولن بعض الحياة من السيارات على أرصفة صنعاء
أطفال في سن الرضاعة فقدو ابائهم ونساء بعمر الزهور فقدن رجالهن في جبهات الموت الحوثية وحين تتذكر المليشيا جميلهم فلا شيء لعوائلهم عدى 6 حبات من الكدم يوميا ونصف كيس من القمح ولترين من الزيت.. هكذا تحدثت بعضهن .
اما النازحون فلم يجدوا ملجا غير ارصفة الشوارع وطرابيل لا تقيهم شيء.. هكذا تبدو الحياة ليلا في شوارع صنعاء
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