هذا ما قاله مجلس الوزراء عن استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة

عبر مجلس الوزراء عن تعازيه بوفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، اليوم، متأثرا بجراحه التي أُصيب بها، في الـ 10 من شهر يناير الماضي، بالحادثة الإجرامية التي تعرضت لها قاعدة العند الجوية العسكرية بمحافظة لحج، ونفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية باستخدام طائرة مسيّرة.

وقال مجلس الوزراء في بيان، بوفاة اللواء الركن الزنداني، فقد الوطن أحد أبرز رجاله المخصلين بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن.

وأضاف "أن الفقيد حرص خلال مشوار حياته بالسلك العسكري على أداء مسؤولياته وواجباته العسكرية كأحد أبرز قادة القوات المسلحة بكل مهنية وكفاءة وإخلاص وتفاني وشجاعة وانضباط ووفاء للشرف العسكري".

وأشاد مجلس الوزراء، بالمناقب والإسهامات الوطنية للفقيد وتحليه بخصائل وشمائل حميدة جسدت ولائه الخالص لله والوطن والمؤسسة العسكرية..معبراً عن تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة وذوي ومحبي الشهيد بمصابهم الجلل..مبتهلاً إلى الخالق عز وجل أن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وجدد المجلس، دعوته لكافة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مواصلة السير على درب الشهيد الزنداني، ومواصلة مسيرة تحرير كل شبر من أرض الوطن من ميليشيا الانقلاب وإيقاف عبثها بأرواح وحياة المواطنين والوطن وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما جدد مجلس الوزراء، تذكيره للمجتمع الإقليمي والدولي بأن جريمة العند تندرج ضمن الجرائم الغادرة لميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، ومحاولاتها المتكررة الجبانة والفاشلة لاستهداف قيادات ومسؤولي الدولة والحكومة الشرعية، وكذا جرائمها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة التي دأبت على ارتكابها بدم بارد بحق مختلف فئات وشرائح المجتمع من أبناء الشعب اليمني.