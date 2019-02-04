شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لايمكن ان تصدقها من عدن.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء صورة قالوا انها لشاحنة تفرغ حمو لتها بساحل ابين ربما للتخلص من المخلفات وربما بهدف كبس الساحل وتحويله الى بقعة للبناء عليها كما يحدث بساحل صيرة .
في كل الحالات الصورة لايمكن ان تصدقها فالج رم في الحالتين مشهود ومشين والسلطات ربما مخزنة قات تنظر اليه بصمت من مكان غير بعيد.
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