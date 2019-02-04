شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء وصول رئيس مجلس النواب اليمني "يحيى الراعي" إلى مناطق الشرعية (اسم المحافظة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنباء عن تمكن رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي الافلات من قبضة ميلشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وسط البلاد. وذكرت الأنباء أن الراعي تمكن من الافلات والوصول إلى محافظة الضالع جنوب البلاد، بعد نقله قبل 24 ساعة إلى خارج العاصمة صنعاء. وكانت ميلشيا الحوثي الانقلابية ترتب لاجراء انتخابات برلمانية لاستكمال النقص العددي في قوام المجلس.

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