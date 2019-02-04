شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار كبير للريال اليمني حتي اللحظة .. وارتفاع مستمر لدولار والريال السعودي مساء اليوم في صنعاء .. السعر الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مصرفية ان الريال اليمني يشهد اليوم الاحد انهيار جديدا ومتسارعا أمام الدولار والريال السعودي حتي الحظة في صنعاء.. واكدات المصادر للهدهد اونلاين ان اسعار الدولار والريال السعودي في صنعاء الان كالتالي.. شراء الدولار =590 الريال السعودي = 156 بيع الدولار =595 الريال السعودي =158

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