شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تنادي الان عبر مكبرات الصوت بهذا الإعلان في حجور "مستجدات طارئة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علم "يمن الغد" من مصادر قبلية في مديرية كشر محافظة حجة ان مليشيات الحوثي نقضت ما اسمته بمساعي وساطة للوصول الى اتفاق صلح لوقف الحرب في حجور وأعلنت مساء اليوم منطقة عسكرية جديدة.
وقالت مصادر "يمن الغد": أن #مليشيا_الحوثي المتمركزة في منطقة النيد في افلح الشام تنادي المواطنين عبر مكبرات الصوت لإخلاء منازلهم باعتبار النيد منطقة عسكرية مغلقه وتهدد بقصفها بشكل كامل على السكان".
انتظرونا بعد نصف ساعة سنكون على موعد بتقرير حصري وخطير من وسط حجور ..
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