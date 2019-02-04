جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
ظهر بابا الفاتيكان “فرانسيس”، متحسراً على ما يتعرض له اليمنيين من قصف وحصار داعياً إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، قائلا إن “صرخات الأطفال والآباء في اليمن ترتفع إلى الله”.
وقال البابا “فرانسيس”، قبيل مغادرته الفاتيكان متوجها إلى الإمارات التي يصلها اليوم، إن “الشعب اليمني أٌنهك من الصراع الطويل، والكثير من الأطفال يعانون من الجوع، وغير قادرين على الحصول حتى على فتات الطعام”.
وناشد فرانسيس المجتمع الدولي للضغط فورا لاحترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وضمان توزيع الطعام، والعمل لصالح الشعب”، متابعا “هناك أطفال جائعون وعطشى ولا يملكون الدواء”.
من جانبها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، بابا الفاتيكان “فرانسيس”، للضغط على الإمارات، خلال زيارته لها، لوقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها قواتها في اليمن، وإنهاء قمعها للمنتقدين في الداخل.
وفي رسالة وجهتها المنظمة الدولية للبابا، قالت إن عليه الاستفادة من زيارته إلى الإمارات للضغط على الحكومة لتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهر حكومة الإمارات أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي”.
وأضافت: “على البابا فرانسيس توظيف زيارته للضغط على قادة الإمارات للوفاء بالتزاماتهم الحقوقية في الداخل والخارج”.
وتلعب الإمارات دورا بارزا في العدوان على اليمن، الى جانب السعودية حيث تقوم الدولتان بقصف المنازل والأسواق والمدارس عشوائيا، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل وصوله الى عاصمة احدى البلدان التي تقتل الاطفال.. بابا الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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