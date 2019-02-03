الحوثيون يفرضون إتاوات جديدة على التجار تحت مسمى "يوم الزكاة"

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، إتاوات مالية كبيرة على التجار والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحلات التجارية في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر خاصة، لمراسل "يمن شباب نت"، "إن مسلحين حوثيين جابوا اليوم الأحد،عدد من شوارع مدينة إب والمدن الثانوية، وقاموا بفرض إتاوات مالية على أصحاب المحلات التجارية، تحت مسمى "يوم الزكاة".

مصادر أخرى، أكدت قيام قيادات كبيرة في المليشيا بتحصيل مبالغ كبيرة من المؤسسات الأهلية الخاصة.

وتأتي هذه الانتهاكات بعد يوم من تدشين الحوثيين لحملة إعلامية باسم "يوم الزكاة" وذلك بهدف جمع الجبايات، في وسائل الإعلام والإذاعات المدرسية ومكبرات الصوت التي تجوب الشوارع.

وكانت المليشيا الحوثية قد شكلت ما أسمتها باللجنة الرئيسية للتوعية الوطنية والتربوية بمحافظة اب ، واللجان الفرعية في المديريات بهدف فرض الجبايات المالية والتوعية بذلك.