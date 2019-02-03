فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، إتاوات مالية كبيرة على التجار والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحلات التجارية في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر خاصة، لمراسل "يمن شباب نت"، "إن مسلحين حوثيين جابوا اليوم الأحد،عدد من شوارع مدينة إب والمدن الثانوية، وقاموا بفرض إتاوات مالية على أصحاب المحلات التجارية، تحت مسمى "يوم الزكاة".
مصادر أخرى، أكدت قيام قيادات كبيرة في المليشيا بتحصيل مبالغ كبيرة من المؤسسات الأهلية الخاصة.
وتأتي هذه الانتهاكات بعد يوم من تدشين الحوثيين لحملة إعلامية باسم "يوم الزكاة" وذلك بهدف جمع الجبايات، في وسائل الإعلام والإذاعات المدرسية ومكبرات الصوت التي تجوب الشوارع.
وكانت المليشيا الحوثية قد شكلت ما أسمتها باللجنة الرئيسية للتوعية الوطنية والتربوية بمحافظة اب ، واللجان الفرعية في المديريات بهدف فرض الجبايات المالية والتوعية بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يفرضون إتاوات جديدة على التجار تحت مسمى "يوم الزكاة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.