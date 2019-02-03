إب..قتيل وجريح في صراع على أراضي بالرضمة

شهدت مديرية الرضمة، شمال شرق إب، مواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين، في صراع على أراضي، خلف قتيل وجريح.
وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين من أبناء قرية حرف العمري بعزلة كحلان وبين مسلحين من أبناء قرية معزوب العزب بعزلة سودان بمديرية الرضمة، في خلاف على أرضية محاددة بين القريتين.
وبحسب المصادر فقد قتل في الإشتباكات شاب يدعى "جمال أحمد عبدالله العزب" في المواجهات فيما أصيب "محمد عبدالواحد العمري" في نقطة تقطع نصبها مسلحو "بني معزب" في منطقة القوفعة على الخط العام الرابط بين الرضمة دمت الضالع.
وخلفت صراعات الأراضي في المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين عشرات القتلى والجرحى منذ بداية الحرب.
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