تدشين العمل في مشروع رصف مدخل مستشفى وسوق بيحان بشبوة

دشن ،اليوم ،العمل في مشروع رصف مدخلي سوق ومستشفى بيحان بمحافظة شبوة بتلكفة 12 مليون ريال بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وذلك في اطار مكونات مشروع سبل العيش الذي ينفذه المركز بالمحافظة وباشراف ائتلاف الخير للاغاثة.

واشار مستشار محافظة شبوة محسن الحاج ومدير عام مديرية بيحان العميد عبدالله الفرجي الى اهمية المشروع في تحسين المدخل العام للمستشفى وسوق المدينة ،ودور المشروع في توفير فرص عمل مؤقتة للعديد من شباب المديرية.. مثمنين جهود المركز في المحافظة بمختلف المجالات.

من جانبه أوضح منسق مشروع سبل العيش بالمحافظة عبدالله الشريمي بان مشروع الرصف لمدخلي سوق ومستشفى بيحان يأتي تواصلا لاعمال المشروع الذي اطلقه مركز الملك سلمان بالمحافظة في اطار المشاريع كثيفة العمالة.. مشيراً الى ان المشروع يهدف الى رصف مساحة الف وثمانمائة متر من مدخلي السوق والمستشفى .



وفي حضرموت، سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس السبت، الدفعة الثالثة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز الكلى بحضرموت، والتي تقدر بـ 21 طنا تحتوي على 1,750 جلسة استصفاء، وتستفيد منها مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون، ومركز القطن للكلية الصناعية، ومركز هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا.

وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش أن هذه الدفعة ستساعد مراكز الكلى في تقديم خدماتها لمرضى حضرموت الوادي والصحراء والمترددين على تلك المراكز من المحافظات المجاورة.

يذكر أن مراكز الكلى بحضرموت تسلمت عام 2018م دفعتين من المعونات من مركز الملك سلمان للإغاثة تقدر ب 56 طناً من المحاليل والمستلزمات الطبية للاستصفاء الدموي تشتمل على 5,666 جلسة استصفاء، استفاد منها مرضى الفشل الكلوي بحضرموت والمحافظات المجاورة.



وفي وقت سابق من السبت، سلم مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدداً من الحراثات الزراعية مع توابعها لمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة المهرة.

ويأتي ذلك ضمن دعم البرنامج للمزارعين في مختلف مديريات المهرة لتشجيعهم على مضاعفة إنتاجهم الزراعي، والمساهمة في إنعاش الأمن الغذائي الزراعي والحركة الاقتصادية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمهرة وخلق فرص عمل لسكانها.

وثمّن مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري في المهرة المهندس سعيد القميري، دعم البرنامج السعودي للقطاع الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ..موضحاً أن الحراثات الزراعية ستوزع على المزارعين بالمديريات المحتاجة لدعمهم وتقديم التسهيلات لهم في مجال حراثة الأرض والزراعة.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة دشن قبل أيام مشروع البيوت الزراعية المحمية المقدمة ضمن مبادراته لدعم المزارعين المتضررين من كارثة إعصار لُبان الذي ضرب المهرة منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي 2018م، وخلّف أضراراً وخسائر جسيمة بالقطاع الزراعي وممتلكات المزارعين.