رئاسة المجلس الانتقالي تناقش عقد الدورة الثانية للجمعية الوطنية في حضرموت

وكانت عدن شهدت أمس، ورشة عمل بعنوان"التصالح والتسامح مدخل للتوافق الوطني الجنوبي"، برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي وتنظيم من المركز الوطني للدراسات والتنمية في العاصمة عدن.

كما ناقشت هيئة الرئاسة التقريرين المقدمين من مركز دعم وصناعة القرار والدائرة السياسية في الأمانة العامة للمجلس والخاصة بالمستجدات والمواقف السياسية الدولية والمتعلقة بالشان الجنوبي وسُبل التعامل معها وعدد من المواضيع الأخرى المرتبطة بالشان الداخلي الجنوبي واتخذت الاجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح المجلس في بيان ان هيئة الرئاسة استمعت في اجتماعها إلى تقرير حول الترتيبات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية المقرر انعقادها في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، يوم السبت الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٩م، وأقرت مواضيع الدورة وترتيبات الانعقاد وتكليف الجهات المعنية بالتنفيذ.

وانعقدت الورشة، بحضور د. انيس يوسف لقمان نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي والأخ احمد حيدرة سعيد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ود. صباح احمد شرف عضو اللجنة الاقتصادية في الجمعية الوطنية

وفي الجلسة الافتتاحية التي بدات بايٍ من الذكر الحكيم القى الأخ نصر هرهرة رئيس المركز كلمة ترحيبية بالمشاركين من مختلف النخب السياسية الجنوبية متمنياً لهم الخروج بنتائج إيجابية من خلال النقاش وتبادل الرؤى السياسية والوصول إلى التفاهمات التي ستساعد على تجاوز مثالب الماضي وطي صفحات مؤلمة في حياة الجنوبيين والاصطفاف على ارضية صلبة معززة بالمحبة والإخاء وإعادة الثقة فيما بينهم.

كما القى احمد حيدره سعيد كلمة اكد فيها على أهمية التصالح والتسامح الجنوبي وتجاوز عثرات الماضي والاستفادة من العبر والدروس وعدم تكرارها.

هذا وقد تمخض عن الورشة والتي شارك فيها اكثر من ثلاثين مشاركاً، ممثلين عن مكونات سياسية وثقافية واجتماعية وأكاديمية جنوبية عددا من الأفكار والآراء، أبرزها: تبني مبدأ التصالح والتسامح كقيمة إنسانية وأخلاقية وثقافية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ونأي الخطاب الاعلامي عن تأجيج الصراعات والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الجنوبي.

والدعوة للاهتمام بالنشء والشباب من خلال النشاط التوعوي المباشر وغير المباشر في المستويات التعليمية المختلفة لتأصيل مبدأ التصالح والتسامح في المناهج التعليمية.

كما حثت على تشبيك وحدة النشاط من القوى الاجتماعية والثقافية والمهنية المختلفة في الجنوب للعمل من اجل تعزيز قيم التصالح والتسامح.

وقد أوصى المشاركون القوى السياسية والمكونات الجنوبية المختلفة بالالتقاء حول طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات والتباينات السياسية فيما بينها.

كما دعا المشاركون إلى تكريم الفقيد هشام باشراحيل الذي وهب حياته رخيصة من أجل الوطن الجنوبي ، وقد ناله وأسرته ومقر صحيفته في صنعاء وعدن الاعتداء المسلح الغاشم، كما أودع رهن الاعتقال دون مسوغ قانوني، مما أدى إلى تعرضه لمخاطر صحية، كانت سببا في وفاته.