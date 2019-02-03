شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. مشائخ حجور يوجهون صفعة قوية لعبدالملك الحوثي بعد أِوامره الاخيرة “تفاصيل” والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة اليوم الأحد عن رفض قبائل حجور بمديرية كشر التجاوب مع ميلشيا الحوثي الانقلابية فيما يتعلق بأي تفاوض قبل الانسحاب.

وذكرت المصادر ” أن مشائخ حجور رفضوا تلقي مهاتفات تلفونية لزعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية”.

وأضافت المصادر ” رجال القبائل رفضوا أي لقاء مع الوساطات قبل انسحاب ميلشيا الحوثي الانقلابية من مناطقهم ومديرية أفلح الشام بالكامل ووقف القصف على قراهم”.

وأوضحت المصادر ” أن رجال قبائل حجور ومحيطها تعهدوا أنه إذا لم تنسحب الميلشيا فلن يتوقف زحفهم وسيحررون حجة بالكامل، وليس مديريتهم فقط”.