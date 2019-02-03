شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني للدولار الأمريكي أمام الريال اليمني وتوقف عمليات البيع..(اسعارالصرف الان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء) أسعار الصرف في مصارف صنعاء

أسعار الشراء

الدولار الأمريكي =595

الريال السعودي =154 أسعار البيع

الدولار الأمريكي =موقف

الريال السعودي =155

الأسعار في السوق السوداء أسعار الشراء

الدولار الأمريكي =610

الريال السعودي =160

*توقف لعمليات البيع بسبب عدم استقرار السوق

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