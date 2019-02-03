مبتكر يمني يذهل الجميع بقدرتة على تدوير اطارات السيارات ويشغل الايدي العاملة .. (شاهد صور)

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عدن - ياسمين التهامي - تلاقي مبادرة تحويل النفايات الى مصنوعات صديقة للبيئة في اليمن رواجا كبيرا. وتقوم هذه المبادرة التي أطلقها في صنعاء الشاب اليمني سفيان نعمان على تدوير إطارات السيارات في انتاج مجسمات فنية متنوعة.المبادرة التي ولدت من رحم معاناة الحرب اليمنية المدمرة، استقطبت عشرات الشباب العاطلين ولاقت دعما من السلطات البيئية مقابل تزيين شوارع العاصمة بنماذج من منتجاتها الفنية.
ريبورتاج عدنان الصنوي- مونت كارلو
تدوير إطارات السيارات وتحويلها إلى مصنوعات فنية مزخرفة وصديقة للبيئة، اليمن، صنعاء
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