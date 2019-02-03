من هو اللواء”الزنداني” الذي لقي مصرعه في الامارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

اعلنت وسائل اعلامية تابعة لقوى العدوان عن مصرع المرتزق صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة الفار هادي متأثرا بجراحه التي أصيب بها عقب الضربة الجوية لطائرة بدون طيار على قاعدة العند الجوية الشهر الماضي.

ويعد الزنداني الذي ينتمي لمنطقة جحاف بمحافظة الضالع احد القيادات العسكرية التي اصيبت في العملية الناحجة لأبطال الجيش واللجان وجرى نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج.

وكان الفار هادي اصدر قرار في 2017 م بتعيين اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.

السيرة الذاتية

اللواء الركن/ صالح قائد علي الزنداني.

– مواليد 1956/10/1م محافظة الضالع مديرية جحاف.

– خريج الكلية العسكرية عدن عام 1976م.

– خريج الأكاديمية العليا في الإتحاد السوفيتي.

– تدرج في العديد من المناصب كان آخرها رئيس هيئة العمليات في قوات الفار هادي.