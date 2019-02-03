جيزان : كسر زحوفات مسنودة بأنواع الطيران قبالة جبل قيس وعملية هجومية تستهدف وادي جارة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاحد من كسر زحفين للجيش السعودي والمرتزقة قبالة جبل قيس مسنودا بالطيران الحربي والاباتشي.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش واللجان تمكنوا من اسقاط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدوان ومرتزقته ومنعهم من احراز أي تقدم

الى ذلك نفذت وحدات من الجيش واللجان اليوم عملية هجومية نوعية على مواقع العدو في وادي جارة ومواقع أخرى نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين ومرتزقتهم.

وأكد المصدر اسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان واغتنام اسلحة متنوعة خلال العملية الهجومية بجيزان.

وأضاف: أن العملية تركزت على قرى رقعة والصيابة والمسيال والأساسية بوادي جارة ومواقع أخرى مشيرا إلى ان طيران العدوان بأنواعه فشل في إعاقة تقدم أبطال الجيش واللجان أثناء عمليتهم الواسعة بـجيزان.