"أبو العباس" يعزي في وفاة نائب رئيس هيئة الأركان

بعثت قيادة كتائب أبي العباس، ممثلة بالعقيد عادل عبده فارع، برقية عزاء للاخوة أقارب وزملاء ومحبو اللواء صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان.

وقال في البرقية - تلقى "الخليج 365" نسخة منها - "ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة اللواء صالح قايد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان متاثرا بجراحه التي أصيب بها في الهجوم الاجرامي الذي شنته جماعة الحوثي الانقلابية على قاعدة العند الشهر الماضي.

وتابع" بهذا الحدث الأليم فإني أتقدم إليكم باسمي ونيابة عن قيادات وأفراد كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع بأسمى وأصدق التعازي القلبية".

ومضى "كما نشاطركم مصابكم في رحيل البطل الذي عاش حتى آخر لحظة من حياته وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، ومنتصرا للقيم والمبادئ التي آمن بها وعاش لأجلها".

واختتم" إننا ونحن نعبر لكم عن أصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل فإننا نبتهل إلى الله العلي القدير أن يرحم الشهيد البطل وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وأقاربه ومحبيه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون، الأسيف :العقيد عادل عبده فارع ”أبوالعباس”.