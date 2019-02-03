تعرف على شروط قبائل حجور حجة وما أعلنته المليشيا من بنود اتفاق

كشفت مصادر قبلية، اليوم الأحد، بأن قبائل حجور 7 شروط للمصالحة مع الحوثي.

وبينت مصادر "الخليج 365"، أن" لجنة الوساطة الحوثية بعد اجتماعها مع محافظ حجة الحوثي ومشائخ محسوبين على الجماعة فقد أعلنت اتفاقا من 6 بنود ليس بينها بندا واحدا من شروط حجور".

ووفق المصادر، فإن شروط حجور، إيقاف إطلاق النار من الطرفين الحوثي وحجور، إنزال الأرتاب من المتارس، إخلاء منطقة العبيسة من المليشيات الحوثية، إطلاق جميع المسجونين لدى المليشيات من أبناء قبائل حجور.

وكذا "تعهد المليشيات بعدم اختطاف أبناء حجور في المناطق المسيطرة عليها، ورفع جميع نقاط المليشيات داخل وعلى مداخل المديرية في الطرق الرئيسية والفرعية، تأمين الطريق من منطقة حوث الى مثلث عاهم.

أما اتفاق الحوثي، فقد تضمن" تشكيل لجنة رقابة لوقف اطلاق النار مكونه من 6 شخصيات وهم:الشيخ علي وهبان والشيخ احمد هندي لدى بيت النمشة، والشيخ محمد صغير شنتر والشيخ صالح وهان لدى بني الدريني، الشيخ عبده علي غانم والشيخ صالح هادي قرسوس لدى بيت الشنفي.

ومن بنوده "انسحاب جميع المجاميع المسلحة والمقاتلين الذين من خارج تلك القبائل، ويقوم المجلس المحلي بالمديرية وبالتنسيق مع محافظ المحافظة بمعالجة وحلول قضايا المديرية، وتشكيل افراد أمن من ابناء المديرية المحايدين، ووضع ثلاث نقاط أمنية رئيسية الاولى في المندلة والثانية في العبيسة والثالثة في عاهم، وتشكيل لجنة لمتابعة السجناء والمعتقلين والاسرى من ابناء المديرية للإفراج عنهم.